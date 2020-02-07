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Hatay yolun karşısına geçmek isteyen kadının öldüğü kaza, minibüs kamerasında

Yolun karşısına geçmek isteyen kadının öldüğü kaza, minibüs kamerasındaHATAY'ın İskenderun ilçesinde, E-91 yolunun karşısına geçmeye çalışırken, yolcu minibüsünün çarptığı Gülcan Türkmen (62), yaşamını yitirdi.

07.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:22
Yolun karşısına geçmek isteyen kadının öldüğü kaza, minibüs kamerasında
HATAY'ın ilçesinde, E-91 yolunun karşısına geçmeye çalışırken, yolcu minibüsünün çarptığı Gülcan Türkmen (62), yaşamını yitirdi. Kaza anı, minibüs kamerasınca kaydedildi.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, E-91 yolu üzerinde bulunan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Belen- İskenderun hattında çalışan, ismi açıklanmayan sürücünün kullandığı 31 BB 8505 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Gülcan Türkmen'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yol ortasında hareketsiz yatan Türkmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de kaza yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Minibüs sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gülcan Türkmen'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HABER: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN ( ), (DHA)
Hatay yolun karşısına geçmek isteyen kadının öldüğü kaza, minibüs kamerasında

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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