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Hatay yüzüne asit atılan berfin kadına şiddet son bulsun

Yüzüne asit atılan Berfin Kadına şiddet son bulsunHatay'ın İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'in (20) asit türü sıvı atarak, yüzünün bir bölümünün yanmasına ve sağ gözünü kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen Casim Ozan Çeltik'in (23) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle...

26.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:51
Yüzüne asit atılan Berfin Kadına şiddet son bulsun
'ın İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'in (20) asit türü sıvı atarak, yüzünün bir bölümünün yanmasına ve sağ gözünü kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen Casim Ozan 'in (23) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya ilk kez katılan Özek, Yaşadığım şeyler kolay değildi. Kadına yönelik şiddet son bulsun dedi.
İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan ve Bodrum'da özel hastanede tedavi edilen mağdur Berfin Özek ilk kez katıldı.
Duruşmada Özek'in annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış Özek ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve bazı kadın platformlarının temsilcileri de yer aldı. Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu sanık Ozan Ç.'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada avukatı, suç vasfının değişme ihtimaline karşı süre istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.
Mahkeme çıkışı gözyaşı döken Berfin Özek, Yaşadığım şeyler kolay değildi. Kadına yönelik şiddet son bulsun diye konuştu.
Berfin Özek'in avukatı Mehtap Sert ise eksik konularla ilgili beklentilerinin olduğunu söyledi. Gelen raporlarda, sanığın o saatlerde olay yerinde olduğunun netleştiğini belirten Sert, HTS kayıtları ile ilgili rapor geldi. Sanığın o saatlerde olay yerinde olduğu netleşti. Savcılık makamınca iddianame 'kasten öldürmek' suçundan düzenlenmişti. Olması gerekende buydu. Sonuçta kadının hayatını karartan bir kimyasal dökülmüştü. Ancak şimdi iddia makamınca istenen ceza öldürme kastının olmadığına dair bir hukuki değerlendirme yaptı. Bu durumda alacağı ceza kasten öldürmeyle aynı olmayacağı için 1 yıldan 3 yıla, diye başlayan bir kanun maddesi. Üstten ceza verilse bile sanığın hükümle birlikte tahliye olması ve sokağa çıkıp hayatına devam etmesinin doğuracağı sonuçlar olacak. Tabi ki hakimin ne vereceği belli değil, bu sadece savcılık makamının mütalaası. Biz mütalaaya beyanda bulunmak için süre istedik dedi.
Hatay yüzüne asit atılan berfin kadına şiddet son bulsun

Çeltik, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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