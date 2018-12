Hatayımızı İnşallah Hak Ettiği Yere ve Değere Ulaştıracağız"

14 Aralık 2018 Cuma 15:42



AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, ziyaret için gittiği Yayladağı ilçesinde Türk bayraklarıyla karşılandı.Yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdüren Güler, Yayladağı'nı ziyaret etti.İlçe girişinde ellerinde Türk bayraklı gençlerce karşılanan Güler, aracından inerek gençlerle sohbet etti, bayrağı öptü.Ardından Yayladağı Belediyesi önünde vatandaşlarca karşılanan Güler, yaptığı konuşmada, siyasi çalışmalarını Hatay sevdası üzerine inşa ettiğini söyledi.Kendilerini motive eden en önemli duygunun Hatay'a olan aşk ve muhabbetleri olduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti:"Hatay kadim bir şehir, keza Yayladağı bizlere ata yadigarı, kadim bir ilçe. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar Hatay neredeyse insanlik tarihi kadar eski, kadim bir şehir. Her şeyiyle örnek bir şehir olan Hatay, Büyükşehir Belediyeciliği açısından talihsizlik yaşayan bir şehir. Üzüldüğümüz tek nokta, Gaziantep ve Kahramanmaraş ile kıyasladığımızda Hatay, belediyecilik anlamında sınıfta kalan bir şehir. Bizler milletimizle el ele verip şehrimizin bu makus talihini değiştirecek, Hatayımızı inşallah hak ettiği yere ve değere ulaştıracağız."Güler, bu kadim şehri AK belediyecilikle buluşturmak için gece-gündüz çalışacaklarını dile getirerek, halkla istişare ederek, doğruyu, yanlışı tartışarak, şehrin her karış toprağı için en güzel projeleri hayata geçireceklerini belirtti."Biz bir yola sıcak asfalt döktüğümüzde 3 ay sonra kepçe gelip tekrar kazmayacak." diyen Güler, "Her şeyi ben bilirim' diyen bir belediyecilik mantığıyla devletimizin imkanları çarçur ediliyor. Mahallelerine hizmet isteyen muhtarlarımıza, 'ne kadar oy, o kadar hizmet' mantığıyla yaklaşan mevcut zihniyeti ortadan kaldıracak, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mantığını hakim kılacağız. Ben halkımızın ferasetine güveniyorum. Bizler kavga etmeye, eleştirmeye değil, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, vallahi sevmeye, sadece sevmeye geldik." ifadelerini kullandı.Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce'yi de makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet eden Güler, daha sonra çarşı ve şoför esnafı ile sivil toplum örgütlerini ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu, sohbet etti.