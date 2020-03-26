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Hataylı balıkçılar, desteklemelerden yararlanmak istiyor

HATAY Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, sıkıntılı dönem geçiren sektörler arasında bulunduklarını belirterek, bölge balıkçısının da desteklemelerden faydalanmak istediğini söyledi.

26.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:10
Hataylı balıkçılar, desteklemelerden yararlanmak istiyor

HATAY Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, sıkıntılı dönem geçiren sektörler arasında bulunduklarını belirterek, bölge balıkçısının da desteklemelerden faydalanmak istediğini söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alın koronavirüs nedeniyle etkilenen sektörler arasında balıkçının da olduğunu anlatan Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, bölge balıkçısının da sıkıntılı günler geçirdiğini kaydetti. Bilen, "Ülke balıkçısının da bu ekonomik kaygısı artmaktadır. İthalat ihracat, balık avlama çoğu yerlerde yasaklandı. Balıkçı şu anda mağdur durumdadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında devletin birçok ekonomik paket hazırladığına da işaret eden Bilen, "Hatay balıkçısı olarak devletimizin bu yardımlarından yararlanmak istiyoruz. Malumunuz ekonomik kaygılar her gün artmaktadır. Bundan dolayı bu konunun üzerinde hassasiyetle durulması ve zarar gören tüm balıkçıların zararının giderilmesi devletimiz tarafından dile getiriliyor. Bizler sadece balıkçımızın sesini duyuruyoruz. Temennimiz bu konuda, Cumhurbaşkanımızın çok hassas davrandığını biliyoruz. En kısa zamanda ülkemiz inşallah bu koronavirüs salgınından kurtulur, herkes normal hayatına döner" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Hatay, Güncel

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