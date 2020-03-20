Hataylı eczacılar 1 metre kuralına uydu

Hataylı eczacılar 1 metre kuralına uyduHATAY'da Türk Eczacılar Birliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelindeki tüm eczanelerde uygulanmasına karar verilen güvenlik şeridi uygulamasına başlandı.Hatay genelinde ilaç alışverişi sırasında virüse karşı salgının özellikle de temasla yayılımının önüne geçmek amacıyla eczaneler güvenlik şeridi uygulamasına geçti. Bir metrelik 'sosyal mesafe'ye uyulmasına yönelik bazı eczaneler güvenlik şeridi çekerken bazıları koltuk ve masalarla önlem aldı. Eczacı Hüseyin Aydın her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Hasta ile olan 1, 1 buçuk metre mesafeyi de bu çektiğimiz şerit ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanları hem de vatandaşlar için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu virüsün çok fazla yayılması durumda bu mesafeyi artırarak çalışanlarımız ile birlikte tulum giyerek ve gözlük takarak hizmet vermeyi düşünüyoruz. İnşallah yayılmaz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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