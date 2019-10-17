Hataylı işletmeci, 'telefonla oynamayan' eleman arıyor

HATAY'da sürekli telefonla ilgilenerek işleri aksatan çalışanlarından şikayetçi olan işletme sahibi Emrah Güngörmüş, iş yerinin camına 'Telefonla oynamayan eleman aranıyor' yazısı astı.

Kentte pastane işleten Emrah Güngörmüş, işe aldığı personelden telefon bağımlığı sebebiyle yeterli verimi alamayınca iş yerinin camına 'Telefonla oynamayan eleman aranıyor' yazısı astı.

Teknolojinin önüne geçmek gibi bir amaç taşımadığını belirten Güngörmüş, "Her gelen işçide sorun yaşıyoruz. İş verdiğimiz zaman 'tamam' diyor ama sonra bir bakıyoruz telefon elinden düşmüyor. Bir şey söylüyorum daha sonra 'usta ne demiştin?' diye bana soruyor. Biz alttan aldıkça onlar bu davranışı yineliyor. İş saatleri sırasında o kadar telefonla oynuyorlar ki işini önemsemiyorlar" dedi. 'Telefonla oynamayan eleman aranıyor' yazısını yaşadığı bir olay sonrasında iş yerinin camına asma gereği duyduğunu söyleyen Güngörmüş şunları kaydetti:

"Bir gün yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Benim bir çırağım vardı. Kendisine 'malzeme getir' dediğimde 'tamam' deyip telefonla ilgilenmeye devam etti. Sonra da verdiğim işi unutup bana tekrar sordu. Ben de bu duruma sinirlendim ve onu işten çıkardım. Sonra bir karar aldım. 'Bundan sonra telefonla oynayanı işe almayacağım' dedim" diye konuştu. Telefonun gerektiği yerde kullanılabileceğini söyleyen Güngörmüş, "Herhangi bir acil durumda ya da birisi aradığında telefona bakılabilir o kadar da merhametsiz değiliz. Amacımız iş saatleri içinde oyun veya benzeri durumlarda telefonla ilgilenilerek işin aksamaması."