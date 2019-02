Hataylı Mobilyacılar İhracat Pazarını Çeşitlendiriyor

Kaynak: AA

LALE KÖKLÜ - Kaliteli ve gösterişli üretimle adından söz ettiren Hataylı mobilyacılar, geçmişte sadece Orta Doğu ile sınırlı kalan yurt dışı pazarına Türk cumhuriyetleri ile Afrika ve Avrupa ülkelerini de ekleyerek ihracatta daha güçlü bir noktaya gelmeye başladı.Özellikle zigon sehpa üretimiyle mobilya ihracatında önemli bir yere sahip olan Hatay, modern ve klasik mobilya üretiminin yanı sıra kendine has oyma ve işleme sanatıyla buluşturduğu ürünlerini çeşitli ülkelere pazarlıyor.Geçmişte sadece Orta Doğu pazarında söz sahibi olan Hataylı üreticiler, dönem dönem bu coğrafyada yaşanan sıkıntılardan doğrudan etkilenince pazar çeşitliliğini artırmaya karar verdi.Son yıllarda yapılan yeni pazar bulma hamlelerinin karşılığını almaya başlayan mobilya sektörü, Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Afrika'ya da ürün satmaya başladı."Ürün kaliteli, fiyatlarımız da çok iyi" Antakya Hızarcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar, AA muhabirine, kentte mobilya alanında yaklaşık bin firmanın bulunduğunu belirterek, sektörün her geçen gün büyüdüğünü söyledi.Hatay'ın yakın olduğu Orta Doğu ülkelerinde önemli bir pazara sahip olduğunu vurgulayan Yapar, bu pazarı genişletmek için başlatılan çalışmaların da meyvelerini vermeye başladığını aktardı.Artık Orta Doğu'nun yanı sıra farklı coğrafyalarda da etkili olduklarını ifade eden Yapar, şöyle devam etti:"Dünyanın çeşitli yerlerinde olmaya başladık. Yakın geçmişte Afrika pazarına girmek için hamleler yapmıştık, bunun karşılığını alıyoruz. Artık Türki cumhuriyetler de önemli bir pazarımız oldu. Özbekistan Dağıstan gibi ülkeler ciddi mal almaya başladı. Afrika'da daha yoğun yer almaya başladık. Kosova 'ya da ürün gönderimi eklendi. 3 sene önce konuştuğumuzda Filistin 'e girmeye çalışıyorduk bugün Filistin'e en çok malı biz satıyoruz. Şimdi Nijerya 'ya girişimiz güçlü bir hal aldı. Fas Cezayir bizden daha hızlı mal almaya başladı, Sudan eklendi. Bu çeşitlilik bize aslında biraz da şunu sağlıyor, Irak 'ta dönemsel problemler yaşandığında diğer taraflara ağırlık vererek ihracatını devam ettirebiliyorsun."Avrupa'da da yavaş yavaş var olmaya başladıklarını belirten Yapar, "Zigon sehpada dünyada bir numarayız zaten. Ürün kaliteli, fiyatlarımız da çok iyi. Avrupa'da da mobilya satıyoruz. İngiltere 'ye, Almanya 'ya mal satan arkadaşlarımızın sayısı günbegün artıyor. Bu miktarlar şu an az da olsa bir şekilde o pazarlara giriş yapmış oluyoruz ve bu çok önemli." diye konuştu.Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi güç katacakYapar, kentte mobilya sektörünün son yıllarda önemli atılımlar göstermesine rağmen yaşanılan fiziki yetersizlikler nedeniyle bazı sorunların ortaya çıktığına dikkati çekti.Bazı firmaların mevcut küçük sanayi sitesinde alan darlığı nedeniyle ürettiği ürünleri genişleyen pazar ağına yetiştirmekte zorluk çektiğinin altını çizen Yapar, bu dertlerine ise inşaatı devam eden Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nin çare olacağını ifade etti.Hatay'da mobilya alanında mevcut imkanların üzerinde bir potansiyellerinin olduğunu anlatan Yapar, şöyle konuştu: İhracat rakamlarımız, yurt içi satış rakamlarımız hızla artmakta ama mevcut iş yerlerimize, binalarımıza sığamaz hale geldik. Şu an inşaatı devam eden Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nin bitmesini sabırsızla bekliyoruz. Orada 100 tane fabrika yer alacak. Üreticilerimiz yeterli pazar bilgisine ve müşteri sayısına sahipler ve şu anda müşterinin talebine anında cevap veremiyorlar. Şu ana kadar yıllık 60 milyon doların biraz üzerinde ihracat rakamlarımız var. Zannediyorum 2019 biraz daha farklı geçecek, ihracatımız bu yıl 70 milyon dolar civarı veya üzerinde olacak. Eğer yurt içi ve dışı fuarlara katılımları düzgün gerçekleştirebilirsek, ihtisas sanayi sitesi bittiğinde çok hızlı bir büyüme başlayacak. Eğer durum böyle olursa 3-4 sene içerisinde ihracatımızın 500 milyon dolara çıkacağını rahatlıkla görebiliyoruz."Yapar, 172 bin metrekare inşaat alanına sahip sanayi sitesinin bu yıl içinde tamamlanması beklediklerini dile getirerek, sitenin açılmasının istihdamı da artıracağını sözlerine ekledi.