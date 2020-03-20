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Hataylı vatandaşlar sağlık çalışanlarına bugün de destek verdi

Hataylı vatandaşlar sağlık çalışanlarına bugün de destek verdi Hatay'da sağlık çalışanlarına destek için başlatılan sosyal destek projesinde ikinci kez vatandaşlar balkonlardan alkış tuttu.

20.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:29
Hataylı vatandaşlar sağlık çalışanlarına bugün de destek verdi
HATAY - Hatay'da sağlık çalışanlarına destek için başlatılan sosyal destek projesinde ikinci kez vatandaşlar balkonlardan alkış tuttu.
Hatay'da sağlık çalışanları ikinci kez balkonlardan alkışlandı. Türkiye 'de korona virüs vakaları artarken yoğun çalışma koşulları ile emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek için vatandaşlar bir kez daha saat 21.00'den itibaren balkonlara çıkarak tüm sağlık çalışanlarını alkışladılar. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi, Hatay'ın ilçelerinde bulunan insanlar balkondan sağlık çalışanlarını destek için alkış tuttular. Kimi vatandaşlar ise araçlarına Türk bayrağı tutarak konvoy ile korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi. Hataylı vatandaşlar sağlık çalışanlarına bugün de destek verdi

Kaynak: İHA

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Hataylı vatandaşlar sağlık çalışanlarına bugün de destek verdi
Etiketler : Türkiye, Hatay, Genel

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