Hataylılar Efsane Başkanına Sarıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, halkın büyük desteğiyle oyların %55'ini alarak seçimin galibi oldu.

Sandıklarına sahip çıkarak seçimin adilane bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunan Hataylılar, kentin dünden bugüne taşıdığı tevazu düsturuna yakışır bir seçim atmosferi yaşamanın mutluluğunu yaşadı.

Sandıkların tamamına yakının açıldığını ve Başkan Savaş'ın seçimi kazanan aday olduğunu öğrenen vatandaşların coşkusu sokaklara taştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde halaylar çekerek seçimi kazanmanın coşkusunu yaşayan vatandaşların sevinci havai fişek gösterisi ile perçinlendi.

BAŞKAN SAVAŞ: "BUGÜN HATAY'DA DEMOKRASİ, HUZUR VE SEVGİ KAZANDI"

Alkışlar eşliğinde kutlama alanına gelen Başkan Savaş, "Bugün Hatay ülkesine sarıldı bayrağına sarıldı şehrine sarıldı, birliğine sarıldı. Bir damla olarak yola çıktık. Önce göl sonra deniz şimdi ise okyanus olduk. Bugün bizim bayram günümüz. Bugün bize yakışır bir şekilde bayramımızı kutlayacağız. Bugün Hatay'da demokrasi kazandı. Hepimiz kazandık. Bugün en önemli şey Hatay'da sevgi kazandı, huzur kazandı, birliktelik kazandı. Hepinizden Allah razı olsun" şeklinde konuşarak hemşehrilerine teşekkür etti.

Hataylıların dirayetli duruşuna da değinen Başkan Savaş "5 yıl önce tsunamiye gelen Hatay halkı efsanedir. Hatay halkı bugün de efsane olduğunu bir kez daha gösterdi. 10 yıldır Hatay'ı nasıl kucaklayarak hizmet ettiysek. Bugün de aynı şekilde Samandağ ile Erzin'i kardeş yapmaya devam edeceğiz. Hatay'ı kalkındırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biliyoruz ki dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Hep birlikte galip geldik. 3 aydır uyumadan bize omuz veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün seçim sürecinde emeği geçen partili partisiz herkese teşekkür ediyorum. Sandıkların başında emek veren hem üyelere hem de müşahitlere teşekkür ediyorum. Demokrasinin tecelli etmesi için görev yapan polislerimize, askerlerimize ve memurlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Savaş sözlerini "Seni seviyorum Hatay" diyerek noktaladı. Başkan Savaş'ın konuşmasının ardından vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Kaynak: Bültenler