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Hatayspor: 0-1

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Mehmet, Mevlüt, Erdal, Cemali, Mehmet Özcan (Dk.90 Onur), Kıvanç (Dk.77 Furkan), Furgan, Mete Kaan, Alperen, Metehan (Dk.67 İbrahim)HATAYSPOR: Akın - Popov, Sadi, Yusuf, Yasin, Caner (Dk.

21.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:20Hatayspor: 0-1

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Mehmet, Mevlüt, Erdal, Cemali, Mehmet Özcan (Dk.90 Onur), Kıvanç (Dk.77 Furkan), Furgan, Mete Kaan, Alperen, Metehan (Dk.67 İbrahim)

HATAYSPOR: Akın - Popov, Sadi, Yusuf, Yasin, Caner (Dk.76 Barbosa), Kubilay, Mirkan, Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Alican), Selim (Dk. 63 Ouali), Rayane

GOLLER: Dk. 87 Erdal (kk.) ( )

SARI KARTLAR: Selim Ilgaz, Sadi Karaduman (Hatayspor), Kıvanç (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği lider Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

38'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Aibid Rayane'nin şutu üst direkten geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

52'nci dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahası dışından sert şutu direğin az farkla üstünden dışarı çıktı.

71'inci dakikada Alperen'in serbest vuruştaki şutunu kaleci yumrukladı. Ceza sahasında kalan topu savunma güçlükle uzaklaştırdı.

84'üncü dakikada Gökhan Karadeniz'in soldan ortasına altı pas üzerinde vuran Mirkan'ın şutu kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

87'nci dakikada Hatayspor öne geçti. Soldan Barbosa'nın kullandığı serbest atışta, arka direkte Gökhan Karadeniz'in kafa vuruşunda top Eskişehirsporlu Erdal'a çarparak ağlara gitti: 0-1.

Müsabaka 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.


- Eskişehir

Mehmet Özcan, Hakan Ceylan, Hatayspor, Spor

Kaynak: DHA

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