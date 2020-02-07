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Hatayspor: 1-1

STAT: VefaHAKEMLER: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat ŞenerFATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem (Dk. 28 Bülent Cevahir), Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 74 Emeghara), Jorquera, Ahmet Aras (Dk.

07.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:15Hatayspor: 1-1

STAT: Vefa

HAKEMLER: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat Şener

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Ramazan Civelek, Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem (Dk. 28 Bülent Cevahir), Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 74 Emeghara), Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Sobiech)

HATAYSPOR: Akın Alkan - Popov, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Barbosa (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Quali (Dk. 86 Caner Hüseyin Bağ), Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Selim Ilgaz), Diop

GOLLER: Dk. 90+1 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük) - Dk. 61 Quali (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Jorquera, Zeki Yıldırım (Fatih Karagümrük) - Diop, Gökhan Karadeniz, Popov, Kubilay Sönmez (Hatayspor)

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında lider Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.



Ramazan Civelek, Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Fatih, Spor

Kaynak: DHA

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