Hatayspor: 1-1

STAT: Vefa
HAKEMLER: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat Şener
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Ramazan Civelek, Fatih
Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem (Dk. 28 Bülent Cevahir), Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 74 Emeghara), Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Sobiech)
HATAYSPOR: Akın Alkan - Popov, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Barbosa (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Quali (Dk. 86 Caner Hüseyin Bağ), Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Selim Ilgaz), Diop
GOLLER: Dk. 90+1 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük) - Dk. 61 Quali (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Jorquera, Zeki Yıldırım (Fatih Karagümrük) - Diop, Gökhan Karadeniz, Popov, Kubilay Sönmez (Hatayspor)
TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında lider Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.