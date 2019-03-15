Pompa sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Wilo, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor
'a sponsor oldu.
Wilo Türkiye
, Spor Toto 1. Lig'de başarılı bir grafik çizen ve bu sezon Ziraat Türkiye Kupası
'nda çeyrek final oynama başarısı gösteren Hatayspor'a sponsorluk desteği veriyor. Hataysporlu oyuncuların 2018-2019 sezonunda sahaya çıkarken giydiği şortlarda "Wilo logosu" bulunuyor. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, futbolun gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyulduğu belirtildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA