Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1'inci Lig'de Hatayspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda zorlu Adana Demirspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Bayram Toysal önderliğinde taktik, çabukluk, 5'e 2 top çalma, şut ve duran top antrenmanı gerçekleştirildi. Ligde 7 hafta sonunda 14 puan toplayarak averaj farkı ile 2'nci sırada yer alan Hatayspor, zorlu maçı kazanarak zirve yarışını devam ettirmek istiyor.Karşılaşma 19 Ekim Cumartesi saat 14.00'te Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.