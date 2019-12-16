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Hatayspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına yenileme antrenmanıyla başladı.

16.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:36Hatayspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı
, TFF 1. Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarına yenileme antrenmanıyla başladı.

Hatayspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Adanaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Keçiörengücü maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular sadece yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular da dar alan çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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