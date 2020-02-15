Haberler » Spor » Hatayspor-Akhisarspor: 2-3 - Spor

Hatayspor-Akhisarspor: 2-3

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Muhammet YumakHATAYSPOR: Akın (xxx), Soner (x) (Dk. 46 Sadi xx), Kubilay (x) (Barbosa xx), Aabıd Rayane (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Gökhan (xxx), Mesut (xxx), Idır Qualı (x) (Dk.

15.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:07Hatayspor-Akhisarspor: 2-3

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak

HATAYSPOR: Akın (xxx), Soner (x) (Dk. 46 Sadi xx), Kubilay (x) (Barbosa xx), Aabıd Rayane (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Gökhan (xxx), Mesut (xxx), Idır Qualı (x) (Dk.46 Caner xx),Yusuf (xx), Popov (xx),

AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) Vrsajevıc (xx), Cocalıc (xx), Rotman (xx), Ergin Keleş (xx), Onur (xx), Tolga (xx), Uğur (xx), Cikaleshi (xx) (Dk. 80 Çekdar Orhan x), Bjarnason (xx) (Dk.87 Musa x), Erhan (xx)(Dk.80 Aykut x)

GOLLER: Dk.7, Dk.78 Mirkan ( )- Dk.10 Onur, Dk.42 Erhan, Dk. 44 Bjarnason (Akhisarspor)

SARI KARTLAR:  Sadi, Mesut,(Hatayspor) – Rotman, Çekdar Orhan (Akhisarspor)

TFF 1'inci Ligde lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'a 2-3 mağlup oldu. Akhisaspor'u galibiyete taşıyan golleri 10'uncu dakikada Onur Ayık, 42'nci dakikada Erhan Çelenk ve 44'üncü dakikada Elmar Bjarnason kaydederken Hatayspor'un golleri 7'nci ve 78'inci dakikada Mirkan Aydın'dan geldi. Hatayspor 42 puanla liderliğini sürdürürken, Akhisarspor da puanını 32'ye çıkararak maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.


- Hatay

Mustafa Kemal Atatürk, Bülent Birincioğlu, Hatayspor, Antakya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 17:46:30