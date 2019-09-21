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Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

21.09.2019 14:07Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, pazar günü Manisa'da oynayacağı Akhisarspor mücadelesinin son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2, hava topu ve dar alan çalışması yaptı.

Bordo-beyazlılar, hava yoluyla İzmir'e oradan da kara yoluyla Manisa'ya geçecek. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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