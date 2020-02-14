Haberler » Spor » Hatayspor, Akhisarspor'u ağırlayacak - Spor

Hatayspor, Akhisarspor'u ağırlayacak

TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor, yarın evinde 6'ncı sıradaki Akhisarspor ile karşılaşacak.

14.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:45Hatayspor, Akhisarspor'u ağırlayacak

TFF 1'inci Lig'de lider , yarın evinde 6'ncı sıradaki Akhisarspor ile karşılaşacak.

Atatürk Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Ligde liderlik koltuğunda bulunan bordo beyazlılar, Osman Çalğın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde sürdürdüğü hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik direktör Toysal, ligin ikinci yarısı ile birlikte takım içerisinde yaşanan salgın nedeniyle son maçlarda eksik kaldıklarını, buna rağmen son dört maçta aldıkları 3 beraberlik ve 1 galibiyetin çok kötü olmadığını söyledi. Toysal, Akhisar maçı ile yeniden bir çıkış yakalayacaklarına inandığını belirtti.

Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Dame Diop ve Hamza Gür kadroda yer almazken, hasta olan Mirkan Aydın'ın durumu ise henüz netleşmedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Hatayspor, Antakya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 19:00:40