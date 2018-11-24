24 Kasım 2018, 19:02
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Hatayspor-Altay: 1-1

Hatayspor-Altay: 1-1

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Hatayspor, kendi evinde Altay ile yenişemedi: 1-1.

Spor Toto 1. Lig'de Hatayspor, İzmir temsilcisi Altay'ı konuk etti.
Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada Yılmaz'ın golüne Gençer yanıt verdi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Gökmen Olgaç
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 82 Hamza Gür), Selim Ilgaz  (Dk. 64 Diallo), Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman,  Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Altay: Egemen Gençalp, Serkan Sözmen, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener  (Dk. 78 İbrahim Akın), Aganovic (Dk. 70 Ferhat Çulcuoğlu), Yasin Palaz, Paixao,  Tevfik Altındağ, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, İhsan Furkan Deniz (Dk. 63  Eugenio)
Goller: Dk. 14 Yılmaz Özeren (Hatayspor), Dk. 80 Gençer Cansev (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 8 Serkan Sözmen,  Dk. 16 Hüsamettin Yener, Dk. 88  Paixao, Dk. 89 İbrahim Akın (Altay), Dk. 26 Sinan Kurumuş, Dk. 87 Diallo, Dk. 88  Sadi Karaduman (Hatayspor)
İzmir,Hatayspor,Altay

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