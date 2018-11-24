Hatayspor-Altay: 1-1

Antakya Atatürk
Stadı'ndaki karşılaşmada Yılmaz'ın golüne Gençer yanıt verdi.
Stat: Antakya Atatürk
Hatayspor: Akın Alkan
, Kubilay Sönmez
(Dk. 82 Hamza Gür
), Selim
Ilgaz (Dk. 64 Diallo
), Gökhan Karadeniz
, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Sinan Kurumuş
, Yusuf Abdioğlu
, Murat Paluli
, Caner Hüseyin Bağ
Altay: Egemen Gençalp, Serkan
Sözmen, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (Dk. 78 İbrahim Akın), Aganovic (Dk. 70 Ferhat Çulcuoğlu
), Yasin Palaz, Paixao, Tevfik Altındağ
, İbrahim Öztürk
, Gençer Cansev, İhsan Furkan Deniz (Dk. 63 Eugenio)
Goller: Dk. 14 Yılmaz Özeren (Hatayspor), Dk. 80 Gençer Cansev (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 8 Serkan Sözmen, Dk. 16 Hüsamettin Yener, Dk. 88 Paixao, Dk. 89 İbrahim Akın (Altay), Dk. 26 Sinan Kurumuş, Dk. 87 Diallo, Dk. 88 Sadi Karaduman (Hatayspor)
İzmir,Hatayspor,Altay
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:02