Hatayspor, Altay Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Hatayspor
, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Altay
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol-pas oyunuyla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Yaklaşık 1 saat süren idmana, Wellington
Brito da Silva
(Tom) katılmadı, sakatlıkları bulunan Sadio Diallo
, Dmytro Korkishko ve Mirkan Aydın
takımdan ayrı çalıştı.
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, üst sıraları hedeflerini söyledi.
Maç gününe kadar çift ve tek antrenmanlarla hazırlıkları sürdüreceklerini dile getiren Palut, "Ev sahibi olacağımız Altay maçında, güzel bir sonuç almak istiyoruz. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz." diye konuştu.
Hatayspor,Altay
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:59