Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.
08.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:41
Hatayspor , TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.
Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, dar alan çalışması ile tamamlandı.
Hatayspor kafilesi, bu akşam hava yoluyla İzmir'e gidecek. - HATAY
Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, dar alan çalışması ile tamamlandı.
Hatayspor kafilesi, bu akşam hava yoluyla İzmir'e gidecek. - HATAY
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Altay, Spor
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