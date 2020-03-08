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Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

08.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:41
Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor , TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, dar alan çalışması ile tamamlandı.

Hatayspor kafilesi, bu akşam hava yoluyla İzmir'e gidecek. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Altay, Spor
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