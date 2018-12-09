09 Aralık 2018, 16:36
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Hatayspor Bolu Engelini 2 Golle Geçti

Hatayspor Bolu Engelini 2 Golle Geçti

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Antakya Atatürk Hakemler: Caner Ak xx, İlker Takpak xx, Hakan Karabalcık xx Hatayspor: Akın xxx, Mesut xxx, Sadi xxx, Yusuf xx, Murat xx, Kubilay xx, Selim xx (Soner Örnek dk. 83 ?), Hamza xx (Yılmaz Özeren dk. 76 xx), Gökhan xxx, Caner xx (Dymtro Korkisho dk. 90 ?), Diallo xx Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Hamidou Maiga, Mehmet Tayfun Dingil, Teknik Direktör: İlhan Palut Boluspor: Gökhan x, İsmail xx, Akabueze x, İshak x, Etoundı x (Özgür Can Özgür dk. 61 x), Uğur xx, Ufuk xx, Dimov x, Guido Koçer xx, Burak x (Bilal Sebaihi dk. 68 x), Ümit x Yedekler: Gökhan Köstereli, Berkay Tabanlı, Mutlu Güler, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hayrullah Bilazer Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar Goller: Gökhan (dk. 52 ve 65) (Hatayspor) Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Ümit Kurt, Ufuk Budak (Boluspor)

(İHA) Antakya,Boluspor,Hatayspor
09 Aralık 2018 Pazar 16:36



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