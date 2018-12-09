Hatayspor-Boluspor: 2-0

Stat: Antakya
Atatürk
Hakemler: Caner Ak, İlker Takpak
, Hakan Karabalcık Hatayspor
: Akın Alkan
, Kubilay Sönmez
, Hamza Gür
(Dk. 77 Yılmaz Özeren), Selim Ilgaz
(Dk. 82 Soner Örnek), Gökhan Karadeniz
, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo
, Yusuf Abdioğlu
, Murat Paluli
, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 2 Korkishko) Boluspor
: Gökhan Değirmenci, İsmail Haktan
Odabaşı (Dk. 76 Mustafa Batuhan Altıntaş
), Akabueze, İshak Çakmak
, Etoundi (Dk. 62 Özgür Can Özcan
), Uğur Akdemir
, Ufuk Budak
, Dimov, Guido Koçer, Burak Asan (Dk. 69 Sebaihi), Ümit Kurt
Goller: Dk. 54 ve Dk. 65 Gökhan Karadeniz (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Ümit Kurt, Dk. 67 Ufuk Budak (Boluspor), Dk. 47 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 89 Gökhan Karadeniz (Hatayspor)
Antakya,Gökhan Karadeniz,Boluspor,Hatayspor
09 Aralık 2018 Pazar 18:58