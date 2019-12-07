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Hatayspor-Boluspor: 3-0

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku TunavelioğluHATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Kubilay (xxx) (Dk.85 Helder Barbosa x), Selim (xx)(Dk.86 Qualı x), Gökhan (xx)(Dk.

07.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:28Hatayspor-Boluspor: 3-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku Tunavelioğlu

HATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Kubilay (xxx) (Dk.85 Helder Barbosa x), Selim (xx)(Dk.86 Qualı x), Gökhan (xx)(Dk. 82 Alican x), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx), Yusuf (xx), Hamza (xxx), Caner (xxx)

BOLUSPOR: Hakan (xx), İsmail (xx), Cumali (xx), Umut (x) (Dk.63 Gökhan x), Poepon (xx), Mustafa (x), Fethi (xx), Nascımento (xx)(Dk. 46 Melih x), Mustafa Batuhan Altıntaş (xx) (Dk.46 Bilal Kısa x), Hayrullah (xx), Ümit (xx).

GOLLER: Dk. 35 (P) Mesut, Dk. 65 ve Dk. 90+1 Hamza ( )

SARI KARTLAR: Batuhan, Hayrullah (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Boluspor'u konuk eden lider Hatayspor, 35. dakikada Mesut'un penaltıdan, Hamza'nın da 65 ve 90+1'inci dakikada attığı gollerle rakibini  3-0 yendi.


- Hatay

Mustafa Kemal Atatürk, Hatayspor, Antakya, Spor

Kaynak: DHA

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