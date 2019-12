Hatayspor-Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor sahasında konuk ettiği Boluspor 'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamada bulundu.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, galibiyetten dolayı mutlu ve huzurlu olduklarını söyledi. Sahada ter döken futbolcularını da tebrik eden Toysal, "Zor maç ama galibiyet anlamında 3-0 net skorla galip geldiğimiz için mutluyuz. İlk yarı 1-0'dan sonra net 2 pozisyonumuz var. İlk yarı 1-0'dan sonra net 2 tane pozisyonumuz var. Gole çevirsek belki ilk yarı maç kırılacaktı, ikinci yarı yine istekli ve arzulu oyun, değişiklikler tam yerinde. Hızlı oyun neticesinde 3-0'lık net bir skor. Mutluyuz, huzurluyuz. Tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çok ciddi karakter ortaya koyuyorlar, çok müthiş mücadele ediyorlar. Taraftarlarımıza da ayrı parantez açmak istiyorum. Onların gücünü ve desteğini hissettiğimiz an bu takımın neler yapabileceğini şu ana kadar gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Camiamız için hayırlı uğurlu olsun 3 puan" dedi.Osman Özköylü: "Korkak ve aciz oyuncularla yolumuza devam etmeyeceğiz"Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise futbolcularını eleştirdi. Aciz ve korkak futbolcularla yollarına devam etmeyeceklerini belirten Özköylü, "Üzüntünün ötesinde çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani bugün sahada takımımın düştüğü durumlar, acizliklerimiz, 20 dakika dışında ortaya koyduğumuz oyun, mücadele, rakibe verdiğimiz tepki, inanın benim için büyük hayal kırıklığı. Yani haftalardır biz bu takımla beraberiz. 10. haftamız, ilk geldiğimizde çok daha kötü bir durumdaydı bu takım, her anlamda kötü durumdaydı. O zaman bile rakibe karşı bir direnç koyuyorduk, bir mücadele ortaya koyuyorduk. Kaybetsek bile sahada bir şeyler yapıyorduk ama bugün sahada gerçekten çok aciz kaldık. Rakibe o kadar fırsatlar verdik ki rakipler bizim yanımızdan gidiyor, müdahale edemiyoruz, tepki veremiyoruz, direnç ortaya koyamıyoruz. Yani zaten 20. dakikadan sonra penaltıdan sonra maç adeta bizim için içinden çıkılmaz bir hal aldı. Yani 'Bir an önce bitse de en hayırlı bir şekilde buradan gitsek' gibi bir duruma düştü. Dirençsiz kaldığımız için, korkak kaldığımız için. En büyük kızdığım şey korkaklığımız, tedirginliğimiz, rakip karşısında düştüğümüz aciz durum. Benim takımım böyle olamaz, bunu kabul edemiyorum. Mağlubiyeti kabul edebilirim ama korkaklığı ve acizliği kabul edemem. Benim takımımda böyle oyuncular olmayacak, olamaz. Beni en çok üzen nokta bu, sahada küçük düştük. Korkak ve aciz oyuncuyla yolumuza devam etmeyeceğiz" diye konuştu. - HATAY