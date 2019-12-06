Haberler » Spor » Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor

Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

06.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:45Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
, TFF 1. Lig'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, yarın evinde oynayacağı Boluspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Hatayspor takımı yaptığı son idman sonrası tesislerde kampa girdi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Boluspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:44 Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları - Spor
17:43 Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor
17:42 Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Kimse polemik yaratmaya çalışmasın - Spor
17:40 Aykut Kocaman: "Ertelediğim bir takım kararları artık hayata geçirmek zorundayım" - Spor
17:33 Elazığspor 18 futbolcuyla İstanbul'da - Spor
17:12 Arda Turan, Galatasaray'da oynamak için can atıyor! - Spor
16:59 Ömer Bayram'ın mesajları ifşa oldu - Spor
16:18 Süper Lig ekibinin borcu dudak uçuklattı - Spor
16:16 Yılmaz Vural: Yurt dışından bir milli takım ile görüşüyorum - Spor
15:41 Riza Durmusi Nice'e kiralandı - Spor
6.12.2019 17:46:11