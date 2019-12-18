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Hatayspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Hatayspor, 16. haftada 21 Aralık Cumartesi günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

18.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:28Hatayspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor
TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren , 16. haftada 21 Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve kondisyon çalışması yaptı.
Bayram Toysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Keçiörengücü maçında aldıkları galibiyetin kendilerine moral ve motivasyon sağladığını söyledi.
Çıktıkları her maçı final olarak gördüklerini aktaran Toysal, "Hatayspor'a yakışır bir oyun oynamaya çalışacağız. İnşallah Adanaspor maçını da kayıpsız bir şekilde geçip, Bursa deplasmanına gitmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
İlk yarının kalan bölümünü kayıpsız geçerek ikinci devrede daha istekli bir oyun ortaya koymayı hedeflediklerinin altını çizen Toysal, Adanaspor maçında Mirkay Aydın ve Hamza Gür'ün sakatlıkları, Gökhan Karadeniz'in ise kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer almayacağını kaydetti.
Forvet oyuncusu Jeremy Bokila da son iki maçta 6 puan alarak ilk yarıyı tamamlamak istediklerini aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Hatayspor, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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