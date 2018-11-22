Hatayspor'da Altay Hazırlıkları Sürüyor

Hatayspor
, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü Altay
ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antakya Atatürk
Stadı'nda Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman iki saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maç, ağırlıklı kondisyon ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Bordo-beyazlılarda sakatlıktan kurtulan Sadio Diallo
takımla beraber çalışırken, birinci kaleci Akın Alkan
ve yedek kaleci Ömer Alıcı'nın kurtarışları dikkatlerden kaçmadı.
Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını yarın Osman Çalğın Tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - HATAY
Hatayspor,Altay
22 Kasım 2018 Perşembe 16:56