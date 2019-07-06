06.07.2019 16:54
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Hatayspor'da başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi - HATAY

Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'da başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'da başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi.
Hatay Meslek Eğitimi Kursu'nun toplantı salonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula, Nihat Tazearslan tek aday olarak girdi.
Faaliyet, gelir-gider ve denetleme raporlarının okunmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi.
Oylama sonucu Tazearslan kulübün yeni başkanı oldu.
Görevi önceki başkan Mehmet Maden'den devralan Tazearslan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Hatayspor'un bugünlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.
Hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Tazearslan, "Hatay'ın Süper Lig'e layık olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz Süper Lig. Yeni yönetimin Hatay'a ve Hatayspor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. Hatayspor'da başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi - HATAY
Kaynak: AA
Hatayspor, Hatay, Spor

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