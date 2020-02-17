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Hatayspor'da Bayram Toysal ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da Teknik Direktör Bayram Toysal ile yollar ayrıldı.

17.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:27Hatayspor'da Bayram Toysal ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig takımlarından 'da Teknik Direktör Bayram Toysal ile yollar ayrıldı.

Hatayspor Kulübü, Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Bayram Toysal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bayram Toysal ve ekibine teşekkür edilerek, "Teknik Direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

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