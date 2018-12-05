Hatayspor'da, Boluspor Mesaisi Başladı

Hatayspor
, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynayacağı Boluspor
maçının hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, 9 Aralık
Pazar günü evinde oynayacağı Boluspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman iki saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda dün oynanan Gençlerbirliği
maçında ilk 11'de yer alan oyuncular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - HATAY
9 Aralık,Hatayspor,Boluspor
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:08