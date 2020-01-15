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Hatayspor'da Dame Diop imzayı attı

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Dame Diop'u kadrosuna kattı.

15.01.2020 20:09 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:14Hatayspor'da Dame Diop imzayı attı
TFF 1. Lig lideri , Dame Diop'u kadrosuna kattı. forvetle 2,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Banik Ostrava forması giyen 26 yaşındaki Dame Diop ile sözleşme imzalandığı açıklandı. Bordo-beyazlı kulübün açıklamasında, "Geçtiğimiz sezonlarda Çek Cumhuriyeti Süper Ligi ekiplerinden Banik Ostrava'da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli başarılı forvet oyuncusu Dame Dıop, kendisini 2,5 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Genç, Spor

Kaynak: İHA

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