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Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Hatayspor, hafta sonu deplasmanda yapacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

23.10.2019 14:09
TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Hatayspor, hafta sonu deplasmanda yapacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve tek pas çalışması yaptı.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktörü Bayram Toysal, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maçta kontrollü bir oyun sergileyip, oradan 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.
Devre arasına kadar kalan bölümde iyi bir performans ortaya koymak istediklerini dile getiren Toysal, "Ligin ilk yarısını kayıpsız geçmeyi düşünüyoruz. İkinci yarıların her ligde zor geçtiğini düşünecek olursak, biz oraya kadarki süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışacağız. Erzurumspor'un zaaflarını biliyoruz. Gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Oradan da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Hedefe giden bir takımda sıkıntılar oluşabileceğini, bunun kendilerinden değil, rakibin ekstra önlemlerinden kaynaklanabileceğini aktaran Toysal, taraftarları destek olmaya ve sabır göstermeye davet etti.
Öte yandan, Hataysporlu oyuncu Caner Hüseyin Bağ ise geriden gelip 2-1 kazandıkları Adana Demirspor maçında olduğu gibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da istedikleri sonucu alacaklarına inandığını vurguladı.
Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Hatayspor, Spor

Kaynak: AA

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