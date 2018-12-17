Hatayspor'da Gençlerbirliği Mesaisi

Hatayspor
, Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu 2. maçında Perşembe günü Gençlerbirliği
ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 20 Aralık
Perşembe günü Antakya Atatürk
Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme turu 2. maçında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Osman Çalgın Tesisleri'nde başladı. Pazar günü ligde oynadığı Giresunspor
maçında ilk onbir de yer alan futbolcular rejenerasyon koşusu yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise önce salon antrenmanı yaptı. Hatayspor çift kale maçı yaparak çalışmasını tamamladı. - HATAY
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Kaynak: İHA