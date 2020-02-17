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Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı.

17.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:50Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi
TFF 1. Lig takımlarından , teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı.

Hatayspor, Teknik Direktör Bayram Toysal ile karşılıklı olarak ayrılmasının ardından, Mehmet Altıparmak ile anlaştı. 1,5 yıllık sözleşme imzalanırken, imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan'da katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklama da "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

İmza törenine Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkanımız Nihat Tazearslan, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Yönetim Kurulu üyemiz Selçuk Akıllı ve Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'ın Sportif Danışmanı Gökhan Zan katıldı. Mehmet Altıparmak hocamıza, ekibine ve Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

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