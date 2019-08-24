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Hatayspor'da Mehmet Dingil'le yollar ayrıldı

TFF 1.Lig ekiplerinden Hatayspor'da defans oyuncusu Mehmet Tayfun Dingil'le yollar ayrıldı.

24.08.2019 18:48 Hatayspor'da Mehmet Dingil'le yollar ayrıldı

TFF 1.Lig ekiplerinden Hatayspor'da defans oyuncusu Mehmet Tayfun Dingil'le yollar ayrıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun kendi isteğiyle ayrılmak istediği ve sözleşmenin karşılıklı fesih edildiği duyuruldu. Mehmet Tayfun Dingil'e teşekkür eden bordo-beyazlı kulüp, "2017-2018 şampiyonluğumuzda çok büyük emeği olan başarılı futbolcumuz Mehmet Tayfun Dingil, kendi kariyer planlamaları doğrultusunda, kulübümüzle olan anlaşmasını fesih etmiştir. Hatayspor'umuza verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" açıklamalarına yer verdi. - HATAY


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Tayfun, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

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