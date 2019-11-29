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Hatayspor'dan "El birliği" projesine destek

Hatay'ın Belen ilçesinde sınıf öğretmeni Osman Güneri'nin köy okullarındaki öğrencilere spor malzemesi kazandırmak ve sporu sevdirmek amacıyla başlattığı "El birliği" projesine Hatayspor'dan destek geldi.

29.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:49Hatayspor'dan
'ın ilçesinde sınıf öğretmeni Osman Güneri'nin köy okullarındaki öğrencilere malzemesi kazandırmak ve sporu sevdirmek amacıyla başlattığı "El birliği" projesine Hatayspor'dan destek geldi. Proje kapsamında Hataysporlu futbolcular, çocuklara spor ayakkabısı, forma, top, kışlık bot ve mont hediye etti.

İlkokul öğretmeni Osman Güneri'nin başlattığı proje kapsamında kırsal bölgelerde bulunan okullara el uzatılıyor. Proje kapsamında Hatayspor takımı Şenbük İlkokulu'nda spor malzemesi ve kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Projeyle ilgili bilgi veren sınıf öğretmeni Osman Güneri, "Amacımız Hatay'daki bütün köy okulların bahçelerine oyun alanları, spor sahaları yapıp spor malzemesi desteği sunulmasını sağlamak. Bu projemde bizlere çok destek veren büyük kulüplerimiz oldu. Başta Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor, Diyarbakırspor, Hatayspor gibi kulüplerimiz malzeme yolladılar. Projemle birlikte inşallah daha çok Hatay'da daha çok köy okuluna ulaşacağız. Amacım bu projede başarılı olup Türkiye'nin 81 iline yaymak. El birliği ile yapamayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal da bu tür projelerin yapılmasının çok önem arz ettiğini belirterek, "Bu pırıl pırıl öğrencilerimizin kendilerini daha ileriye atabilmeleri adına ufak da olsa desteklerimizi esirgemeden buraya kadar geldik. Bu desteklerimizin devamı da gelecektir. Bana göre buradaki her öğrenci ileriye dönük ciddi anlamda potansiyel olarak bakacak olursak hepsinin bir lider olacağı ışığını görüyorum. Çünkü hepimiz bu saflardan geldik. Bu projede emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hataysporlu futbolcular, öğrencilere hediyelerini verdi. Hediyelerini alan minik öğrenciler Hatayspor takımı ile okulda maç yaptı. - HATAY

Hatayspor, Belen, Hatay, Spor

Kaynak: İHA

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