Haberler » Spor » Hatayspor'dan orta sahaya takviye - Spor

Hatayspor'dan orta sahaya takviye

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

11.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:03Hatayspor'dan orta sahaya takviye

TFF 1'inci Lig ekiplerinden , Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Hatayspor, takıma takviye yapmaya devam ediyor. Bordo beyazlılar, 4 sezondur Kasımpaşa forması giyen Strahil Popov transferinin ardından, yine Süper lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Rahman Buğra Çağıran ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:30  Spor Toto Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda altı Türkiye rekoru kırıldı - Spor
17:22  Ryan Babel'den deprem paylaşımı - Spor
17:21  Bursaspor: 2-0 - Spor
17:21  Maç bitti, kavga başladı - Spor
17:09  TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Van Spor Kulübü: 0 - Spor
16:28  Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler - Spor
15:28  Altay Bayındır, Gökçe Kırgız'a abayı yaktı! - Spor
14:20  TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama - Spor
13:50  TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir - Spor
11.01.2020 17:38:27