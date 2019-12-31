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Hatayspor devre arasını iyi değerlendirmek istiyor

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 6 puan önünde lider bitiren Hatayspor, devre arasını iyi değerlendirmek istiyor.

31.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:10 Hatayspor devre arasını iyi değerlendirmek istiyor
TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 6 puan önünde lider bitiren , devre arasını iyi değerlendirmek istiyor.
Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
Devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini kaydeden Toysal, şu ifadeleri kullandı:
"Sonuçta hedefe giden bir takımız. Bu hedef doğrultusunda devre arasında hata yapmak istemiyoruz. İllaki oyuncu katılımı olacaktır, şartların el vermesi lazım. Bölgesel olarak tabii ki tercihlerimiz olacak ama bu yapının içine uygun olan oyuncuları tercih etmeyi düşünüyoruz. Çok fazla karıştırmak istemiyoruz açıkçası. Buna yönetim kurulu ile oturup karar vereceğiz."
"Devre arası iyi çalışacağız"
Takıma maksimum 2 veya 3 futbolcu katmayı düşündüklerini aktaran Toysal, ikinci yarı zor maçlar oynayacaklarını ve bunun için takım yapısına uygun oyuncuları bünyelerine katacaklarını belirtti.
Teknik adam olarak, açık futbol ve seyir zevki yüksek bir oyun oynatan biri olduğunu anlatan Toysal, şu değerlendirmede bulundu:
"Devre arası iyi çalışacağız. Kendi karakterimizi, agresif futbolumuzu, biraz daha hücum varyasyonlarını harekete geçireceğiz. Savunmayı ve hücumu takım halinde iyi yapıp güzel sonuçlar alacağız."
Hatayspor, 3 Ocak'ta Antalya'da kampa giriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Hatayspor, Spor

Kaynak: AA

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