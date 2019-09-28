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Hatayspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

28.09.2019 13:47Hatayspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, yarın Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Eskişehirspor mücadelesinin son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas, 5 e 2 ve dar alan çalışması yaptı.

Bu sezon kendi saha ve seyircisi önünde ilk maçına çıkacak olan bordo-beyazlılarda futbolcular tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye koyuldu. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

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