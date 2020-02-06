Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor , deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ligde liderlik koltuğunda bulunan bordo beyazlılar, Osman Çalğın Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirilen antrenmanla Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması yapan güney ekibi havayoluyla İstanbul'a hareket etti. İstanbul'da kalacağı otele yerleşen Hatayspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor ile berabere kalarak 2 puan kaybeden Hatayspor, Karabük karşısında galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Hatayspor'da sakatlığı bulunan Yusuf Abdioğlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

- Hatay