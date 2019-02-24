Hatayspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Hatayspor
, Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçında evinde karşılaşacağı Galatasaray
maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçında 27 Şubat Çarşamba
günü evinde oynayacağı Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı.
Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 5'e 2 ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - HATAY
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Kaynak: İHA