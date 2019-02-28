Hatayspor-Galatasaray Maçına Damga Vuran Güzel, Futbolcu Yasin Güreler'in Eşi Çıktı

Ziraat Türkiye Kupasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 4-2 yenilmesine rağmen tur atladığı maçtan önce yayıncı kuruluşun ekranlarına takılan bir güzel bütün dikkatleri üzerine toplamıştı.

HATAYSPORLU FUTBOLCUNUN EŞİ ÇIKTI

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından fotoğrafı ve videosu paylaşılan güzelin, Hataysporlu Yasin Güreler'in eşi Refiha Nur Güreler olduğu ortaya çıktı.

ÖZEL VİDEO BİLE HAZIRLANDI

Yasin Güreler'in eşi Refiha Nur Güreler için sosyal medya kullanıcılar tarafından özel bir video hazırlandı. Binlerce kişinin beğeni yağmuruna tuttuğu videoya bir çok kullanıcı da yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları: