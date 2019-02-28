28 Şubat 2019, 12:55
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Hatayspor-Galatasaray Maçına Damga Vuran Güzel, Futbolcu Yasin Güreler'in Eşi Çıktı

Ziraat Türkiye Kupasında Hatayspor ile Galatasaray'ın karşılaştığı maçtan önce tribünlerdeki bir güzel dikkatleri üzerine toplamıştı. Sosyal medyada kendisi için özel videoların bile yapıldığı güzelin Hataysporlu Yasin Güreler'in eşi Refiha Nur Güreler olduğu ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 4-2 yenilmesine rağmen tur atladığı maçtan önce yayıncı kuruluşun ekranlarına takılan bir güzel bütün dikkatleri üzerine toplamıştı.

HATAYSPORLU FUTBOLCUNUN EŞİ ÇIKTI

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından fotoğrafı ve videosu paylaşılan güzelin, Hataysporlu Yasin Güreler'in eşi Refiha Nur Güreler olduğu ortaya çıktı.

ÖZEL VİDEO BİLE HAZIRLANDI

Yasin Güreler'in eşi Refiha Nur Güreler için sosyal medya kullanıcılar tarafından özel bir video hazırlandı. Binlerce kişinin beğeni yağmuruna tuttuğu videoya bir çok kullanıcı da yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

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YORUMLAR (10)
MEHMET: Maşallah allah sahibine bagislasin
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NURCAN: Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınBÖYLE OLUR HATAY IMIZIN GÜZELLERİ:)
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MEHMET 9142: AYIP ARKADAŞ ,EVLİ KADIN .TOPLUM BOZULDU
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PİSİCİK: ekşi sözlük de ki açlar salyalarını akıtıyordu evli kadına.
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POYRAZ: Evli barklı bir kadın Allah sahibine bağışlasın. Dağılın!!!
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