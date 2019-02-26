Hatayspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Hatayspor
, Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final Rövanş maçında kendi evinde karşılaşacağı Galatasaray
maçı hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçında yarın Antakya Atatürk
Stadı'nda oynayacağı Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı.
Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 5'e 2 ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Çalışmalarını tamamlayan Hatayspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı - HATAY
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Kaynak: İHA