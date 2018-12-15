Hatayspor, Giresunspor Maçına Hazır

Hatayspor
, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Giresunspor
maçı hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Giresunspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün Giresun'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Aksu
Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda ter idmanı sonrasında 5'e 2 top kapma çalışması yapılırken, hazırlıklar çift kale maç ile son buldu.
Antrenmanın ardından bordo-beyazlı ekip kampa girdi. - HATAY
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15 Aralık 2018 Cumartesi 15:23