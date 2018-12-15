15 Aralık 2018, 15:23
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Hatayspor, Giresunspor Maçına Hazır

Hatayspor, Giresunspor Maçına Hazır

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Giresunspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün Giresun'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Aksu Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda ter idmanı sonrasında 5'e 2 top kapma çalışması yapılırken, hazırlıklar çift kale maç ile son buldu.

Antrenmanın ardından bordo-beyazlı ekip kampa girdi. - HATAY Giresun,Hatayspor,Giresunspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:23



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