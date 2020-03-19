Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
19.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:04
Hatayspor , TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ve çift kale çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-beyazlı kafile, antrenmanın ardından korona virüse karşı maske ve eldiven takıp önlem alarak hava yolu ile İstanbul'a gitti. - HATAY
Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ve çift kale çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-beyazlı kafile, antrenmanın ardından korona virüse karşı maske ve eldiven takıp önlem alarak hava yolu ile İstanbul'a gitti. - HATAY
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Hatayspor, Spor