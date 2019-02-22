Hatayspor, İstanbulspor'u 3 Golle Geçti

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor
, sahasında karşı karşıya geldiği Hatayspor
'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar 11. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Aytemur'un Yusuf'a yaptığı müdahaleyi hakem Bahattin Şimşek
penaltı olarak değerlendirdi. 12. dakikada Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 25. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Korkishko, Gökhan Karadeniz
ile verkaç yaparak kaleci Alperen ile karşı karşıya kaldı. Korkishko'nun sağ tarafta dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2 49. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Bauque'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 59. dakikada sağ taraftan Hamza Gür
'ün ceza sahası içine girerek içeri çevirdiği topa kale önünde Gökhan Karadeniz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal
'dan oyun alanına geri döndü. 62. dakikada Korkhisko'nun ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Alperen Uysal'dan döndü. Kaleciden dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Hamza Gür'ün sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3 70. dakikada Bauque'nin ceza sahası içi sağ çaprazında Caner Hüseyin'e yaptığı müdahaleyi hakem Bahattin Şimşek penaltı olarak değerlendirdi. 71. dakikada Caner Hüseyin'in penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Alperen oyun alanına çeldi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İbrahim Bozbey
xx, Mehmet Ali Akkor xx İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Onur Ural xx (Perovic dk. 68 x), Wellington
xx, Atchom xx, Ali Aytemur xx (Murat Duruer
dk. 37 x), Arif Morkaya
xx, Onur Ergün
xx, Bauque xx, Cajic xx, Halil İbrahim Sönmez xx (Eslem Öztürk dk. 63 x), İbrahim Yılmaz
xx Yedekler: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım
, İbrahim Halil
Çolak, Baliku Teknik Direktör: Fatih Tekke
Hatayspor: Akın Alkan
xx, Paluli xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu
xx, Mesut Çaytemel xx,Gökhan Karadeniz xx, Kubilay Sönmez
xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Diallo
xx (Mirkan Aydın
dk. 85 ?), Hamza Gür xx (Yasin Gülerer dk. 90+2 ?), Korkhisko xxx (Selim Ilgaz
dk. 76 x) Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Tayfun Dingil, Maiga Teknik Direktör: İlhan Palut Goller: Mesut Çaytemel (dk. 13), Korkhisko (dk. 25), Hamza Gür (dk. 61) (Hatayspor) Kırmızı kart: Wellington (dk. 77) (İstanbulspor)
(Bora
Akyol - Uygar Aydın/İHA)
Gökhan Karadeniz, Bahattin Şimşek, Hatayspor, İstanbulspor, Spor
Kaynak: İHA