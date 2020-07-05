Hatayspor - Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Adana'dan galibiyetle dönüp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz.

05.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:33
TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, " Adana'dan galibiyetle dönüp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz." dedi.
Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, anlamlı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Şehre 53 yıl sonra şampiyonluğu getireceklerini söyleyen Altıparmak, şöyle konuştu:
"Maçın içerisinde çok net pozisyonlarımız oldu, çok önce de kopartabilirdik ama gol geç geldikçe oyuncuların üzerindeki stres daha da fazlalaştı. Allah'a çok şükür maçın sonunda da olsa galibiyete ulaştık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İnşallah haftaya Adana'dan galibiyetle dönüp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz."
Altıparmak, Hatayspor'a destek olan herkese galibiyeti armağan ettiklerini sözlerine ekledi.
Özbalta: "Bizim açımızdan mağlubiyet üzücü oldu"
Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta da Hatay'a galibiyet için geldiklerini söyledi.
Kaliteli kadrosu olan Hatayspor'a karşı üzgün oldukları bir skor aldıklarını dile getiren Özbalta, giden gelen bir maç olduğunu aktardı.
Kaçırdıkları pozisyonların dönüşünde golü yediklerini ifade eden Özbalta, "Bizim açımızdan mağlubiyet üzücü oldu ama oyuncuların gösterdiği performans üst düzeydi." dedi. Hatayspor - Keçiörengücü maçının ardından

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Adana, Spor, Haber
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