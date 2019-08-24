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Hatayspor, menemenspor deplasmanında 3 puan arıyor

HATAYSPOR, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak.

24.08.2019 16:25 Hatayspor, menemenspor deplasmanında 3 puan arıyor

HATAYSPOR, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak.
Ligin ilk haftasında Antakya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen zemin yenileme çalışmalarından dolayı Bolu'da oynanan karşılaşmada Altınordu karşısında 3 puanı hanesine yazdıran bordo beyazlı ekip, zorlu Menemenspor deplasmanında da galip gelmek istiyor.
Bu sabah saatlerinde teknik direktör İlhan Palut idaresinde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor, havayoluyla İzmir'e hareket etti.
İzmir Atatürk Stadı'nda yarın 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Caner Ak yönetecek.


- Hatay

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Hatayspor, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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