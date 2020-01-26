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Hatayspor-Menemenspor maçında atkılar sahaya atıldı

Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'a bir destek de Hatayspor taraftarından geldi.

26.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:46Hatayspor-Menemenspor maçında atkılar sahaya atıldı
Deprem felaketinin yaşandığı 'a bir destek de taraftarından geldi. Hataylı futbolseverler, Menemenspor karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte atkılarını sahaya atarak, 'Elazığ üşüme, Hatayspor seninle' tezahüratları yaptı.

TFF 1. Ligin 19. hafta maçında Hatayspor sahasında Menemenspor'u konuk etti. Hataysporlu taraftarlar, önceki günlerde 6.8 şiddetinde depremin meydana geldiği Elazığ'a maç boyunca destekte bulundu. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Hataysporlu taraftarlar, sahaya atkılarını atarken, tribünlerden 'Elazığ üşüme, Hatayspor seninle' tezahüratları yükseldi. - HATAY

Hatayspor, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

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