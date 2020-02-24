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Hatayspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

24.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:26Hatayspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı
, TFF 1. Lig'in 24. haftasında yarın evinde karşılaşacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, hız ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanı Hataysporlu yöneticiler de izlerken bordo-beyazlılar, antrenmanın ardından kendi tesislerinde kampa girdi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

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